Цены на свеклу в Украине за неделю выросли на четверть

На этой неделе в Украине наблюдается динамика повышения цен на столовую свеклу. Местные производители сообщают о сокращении запасов продукции товарного качества, в то время как спрос оптовых компаний и розничных сетей растет. Об этом сообщает EastFruit.

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На сегодняшний день производителям удается вести продажу столовой свеклы по 14−18 грн/кг ($0,33−0,43/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причина удорожания

Удорожание в этом сегменте участники рынка объясняют заметным сокращением продукции на рынке.

Пока продажа свеклы из необорудованных хранилищ практически завершена, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на качественные овощи.

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Сейчас цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может являться временным явлением.

По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте.