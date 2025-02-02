Госбюджет в январе получил $3,8 миллиарда валютного финансирования

В январе 2025 года государственный бюджет Украины получил валютное финансирование на $3,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Из этой суммы $3,1 млрд поступило от ЕС, а $700 млн привлечено из-за выпуска гособлигаций на внутреннем рынке.

Средства от ЕС — первый транш Европейского союза в рамках ERA Loans. Это кредиты, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

«То есть расходы по ссуде понесет страна-агрессор, а не Украина. $3,1 млрд являются условными долговыми обязательствами для Украины», — говорится в сообщении.