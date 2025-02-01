Британия смягчила визовые ограничения для украинцев

Британское правительство объявило, что находящиеся в Великобритании родители или законные опекуны по любой из визовых программ для украинцев могут подать заявку на спонсорство своего ребенка по программе «Дома для Украины» (Homes for Ukraine). Об этом сообщает BBC.

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В феврале 2024 года правительство ограничило программу «Дома для Украины». Тогда же была закрыта программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), позволявшая украинцам присоединиться к членам семьи, уже имеющим постоянное место жительства в Британии.

Согласно этим ограничениям, украинцы, не имеющие права на постоянное проживание в Великобритании, больше не могли выступать спонсорами других людей по этой программе, включая собственных несовершеннолетних детей. Только британские, ирландские граждане или имеющие право на постоянное проживание в Британии могли выступать спонсорами, обеспечивающими людям жилье.

Возникла юридическая коллизия, ведь чужие взрослые люди с гражданством Британии могли выступать спонсорами для несовершеннолетних, а родные — нет.

Это привело к разрыву семей. Кроме того, некоторые родители прибегали к незаконным путям, чтобы привезти своих детей в Британию.

С момента запуска программы «Дома для Украины» в марте 2022 года в Британию прибыли более 190 000 украинцев.