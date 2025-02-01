Инвестиции в недвижимость во время войны: Жив ли рынок недвижимости в 2025 году (видео)

Какая доходная недвижимость выгодна для инвестирования в Украине? Владимир Копоть, автор YouTube канала о доходной недвижимости Monitor.Estate, рассказывает в видео об актуальных инструментах инвестирования в недвижимость во время войны, о преимуществах, рисках и рентабельности каждого из них: