Какая доходная недвижимость выгодна для инвестирования в Украине? Владимир Копоть, автор YouTube канала о доходной недвижимости Monitor.Estate, рассказывает в видео об актуальных инструментах инвестирования в недвижимость во время войны, о преимуществах, рисках и рентабельности каждого из них:
Инвестиции в недвижимость во время войны: Жив ли рынок недвижимости в 2025 году (видео)
- инвестирование в недвижимость для сдачи в долгосрочную аренду;
- инвестирование в недвижимость под коммерческую аренду (склады);
- инвестирование в жилье для переселенцев, бюджетные квартиры и общежития;
- инвестиции в цифровую недвижимость;
- инвестирование в курортную недвижимость;
- инвестирование в торговые площади;
- об онлайн курсе «Инвестирование в доходную недвижимость» от Академии Минфин и Владимира Копотя.
Инвестирование в доходную недвижимость
За 14 дней вы научитесь инвестировать в доходную недвижимость в условиях 2025 года, оценивая преимущества и риски каждого объекта, и рассчитывая доходность, чтобы начать получать прибыль до 14% годовых в валюте.
Источник: Минфин
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