В связи с ракетной атакой РФ в субботу, 1 февраля, Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в семи областях
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Где ввели аварийные отключения
Аварийные отключения света введены в следующих областях:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Кировоградской.
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Источник: Минфин
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