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31 января 2025, 17:45 Читати українською

НБУ прогнозирует сокращение международных резервов в 2025 году до $40 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует уменьшение международных резервов страны до 40,5 миллиарда долларов США до конца 2025 года. Это сокращение, по оценкам регулятора, обеспечит покрытие импорта в течение 4,9 месяцев. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует уменьшение международных резервов страны до 40,5 миллиарда долларов США до конца 2025 года.
Фото Pixabay

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Согласно отчету НБУ, в 2026 году международные резервы Украины могут снизиться до 38,5 миллиардов долларов США.

Прогноз базируется на ожидаемом значительном валютном дефиците среди населения этого года, что будет создавать давление на валютном рынке из-за высокого спроса на импортные товары и иностранную валюту.

Постепенное улучшение ситуации ожидается благодаря увеличению инвестиций и привлечению долгового капитала. Рост экспортной выручки, вызванный повышением мировых цен на зерновые культуры, также будет способствовать стабилизации платежного баланса. Однако этот процесс будут сдерживать такие факторы как дефицит рабочей силы, жесткая конкуренция на внешних рынках и ограниченные производственные мощности.

Важным фактором влияния на уровень резервов является сокращение международной финансовой помощи, которая является ключевым источником валютной выручки для Украины, и одновременное увеличение выплат по внешним долгам. По базовому сценарию Украина планирует привлечь 38,4 миллиарда долларов США международного финансирования в 2025 году, 25 миллиардов в 2026 году и 15 миллиардов в 2027 году.

Источник: Минфин
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