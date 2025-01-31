В «Дие» возобновили услугу сервис «єМалятко»

Сервис по получению первых детских документов «єМалятко» восстановили на портале «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дия».

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Благодаря «єМалятко» родители получают девять важнейших услуг по одному заявлению:

заказ свидетельства о рождении;

присвоение ребенку УНЗР;

оформление пособия при рождении;

помощь на ребенка из многодетной семьи;

присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика);

денежная компенсация за пакет малыша;

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

внесение данных о ребенке в Единый государственный демографический реестр.

Для оформления «єМалятко» родителям необходимо подготовить только номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка.

Напомним

«Минфин» писал, что услугой «єМалятко» за четыре года воспользовалось более 600 тысяч украинских семей.