Смертность в Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза

В Украине за 2024 год было зарегистрировано 495,09 тыс. смертей, что в 2,8 раза превысило количество рождений — 176,78 тыс. Об этом свидетельствует отчет о государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, передает Интерфакс-Украина.

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По сравнению с 2023 годом количество родившихся сократилось на 10,71 тыс., или 5,7%, тогда как количество умерших — всего на 0,2%, или 1,15 тыс.

В то же время, по данным Минюста, во втором полугодии 2024 года динамика показателей стала немного лучше: число зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием увеличилось на 1,6% — до 89,02 тыс., тогда как число смертей сократилось на 2,7% — до 244,12 тыс.

Где самая плохая ситуация

Худший показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся в Херсонской и Донецкой областях соответственно 11 раз и 8,5 раза.

Также значительно хуже среднего показателя в Запорожской и Сумской — 4,7, Харьковской — 4,5 и Черниговской областях — 4,4 раза.

Лучшие показатели

По данным Минюста, лучшим этот показатель в Ровенской — 1,6 раза, Закарпатской и Волынской областях — 1,7 раза, Киеве — 1,8 раза, Черновицкой — 1,9 и Львовской областях — 2 раза.