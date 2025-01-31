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31 января 2025, 12:44 Читати українською

Смертность в Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза

В Украине за 2024 год было зарегистрировано 495,09 тыс. смертей, что в 2,8 раза превысило количество рождений — 176,78 тыс. Об этом свидетельствует отчет о государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, передает Интерфакс-Украина.

В Украине за 2024 год было зарегистрировано 495,09 тыс. смертей, что в 2,8 раза превысило количество рождений — 176,78 тыс.
Фото: pixabay.com

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По сравнению с 2023 годом количество родившихся сократилось на 10,71 тыс., или 5,7%, тогда как количество умерших — всего на 0,2%, или 1,15 тыс.

В то же время, по данным Минюста, во втором полугодии 2024 года динамика показателей стала немного лучше: число зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием увеличилось на 1,6% — до 89,02 тыс., тогда как число смертей сократилось на 2,7% — до 244,12 тыс.

Где самая плохая ситуация

Худший показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся в Херсонской и Донецкой областях соответственно 11 раз и 8,5 раза.

Также значительно хуже среднего показателя в Запорожской и Сумской — 4,7, Харьковской — 4,5 и Черниговской областях — 4,4 раза.

Лучшие показатели

По данным Минюста, лучшим этот показатель в Ровенской — 1,6 раза, Закарпатской и Волынской областях — 1,7 раза, Киеве — 1,8 раза, Черновицкой — 1,9 и Львовской областях — 2 раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
3212242
3212242
31 января 2025, 12:58
#
«у другому півріччі 2025 року динаміка»

в завтрашній день можуть дивитись…
+
+15
3212242
3212242
31 января 2025, 12:59
#
«За даними Мін'юсту, найкращим цей показник є у Рівненській — 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях — 1,7 раза, Києві — 1,8 раза, Чернівецькій — 1,9 та Львівській областях — 2 рази.»

Тут смертність над народжуваністю переважає чи все ж таки навпаки?
+
+30
san4os
san4os
31 января 2025, 14:03
#
Сметртність переважає. Просто по Україні переважає в 2,8 раза. А у Волинській області - всього в 1,7 раза.

Ці області - це західна Україна, де більш спокійно. Закінчиться війна, думаю що і в цілому по Україні статистика покращиться.
+
0
3212242
3212242
31 января 2025, 14:12
#
Дякую за пояснення, вчитався. Не думав, що настільки погано все, ну але сподіваємося на краще.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
31 января 2025, 13:15
#
Скоро нас буде 5,2 млн.
+
0
san4os
san4os
31 января 2025, 14:06
#
Не скоро. Якщо середня тривалість життя 70 років в Україні, і народжуватиметься вдвічі менше ніж помиратиме — то за 70 років кількість населення вдвічі скоротиться. Потім треба буде ще 70 років щоб ще вдвічі скоротилося…
+
0
TAN72
TAN72
31 января 2025, 15:28
#
Как раз столько нужно для масонов для их обслуживания.
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