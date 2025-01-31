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31 января 2025, 11:53 Читати українською

НБУ оценил влияние рыночных тарифов на инфляцию: потенциальный рост на 4,7%

Национальный банк Украины (НБУ) провел анализ потенциального влияния на приведение тарифов для населения к рыночному уровню. По его оценкам это могло бы привести к дополнительному росту инфляции на 4,7%. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ за январь 2025 года.

Национальный банк Украины (НБУ) провел анализ потенциального влияния на приведение тарифов для населения к рыночному уровню.
Фото Pixabay

Почему это важно?

В четвертом квартале 2024 года потребительская инфляция в Украине стремительно росла, достигнув 12,0% в декабре. Если бы тарифы на коммунальные услуги были приведены к рыночному уровню, инфляция могла бы увеличиться до 16,7%. Однако этого удалось избежать благодаря мораторию на повышение тарифов на услуги ЖКХ, в частности, на природный газ, отопление и горячую воду.

Мировые цены на газ и внутренние тарифы

НБУ подчеркнул, что мировые цены на газ остаются значительно выше, чем используются для расчета тарифов для украинцев. Это создает значительный разрыв между реальной стоимостью ресурсов и тем, что платят потребители.

Прогноз инфляции на 2025 год

По оценкам НБУ, инфляция в Украине достигнет пика во втором квартале 2025 года, достигнув 15% в годовом исчислении. Однако с середины года начнется ее постепенное понижение, и к концу 2025 года инфляция замедлится до 8,4%.

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Источник: Минфин
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