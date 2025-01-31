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31 января 2025, 11:15 Читати українською

Трамп пригрозил ввести 100% пошлины, если страны БРИКС попытаются заменить доллар

Дональд Трамп, президент США, резко отреагировал на возможность создания новой валюты странами БРИКС, которая могла бы конкурировать с американским долларом. В своей соцсети Truth Social он заявил, что в случае попытки заменить доллар США страны БРИКС столкнутся со 100%-ными пошлинами на свои товары. Об этом пишет Европейская Правда.

Дональд Трамп, президент США, резко отреагировал на возможность создания новой валюты странами БРИКС, которая могла бы конкурировать с американским долларом.
Фото Pixabay

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Что сказал Трамп?

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим уже в прошлом. Мы будем требовать от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены мощного доллара США. Иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию в замечательной американской экономике», — написал Трамп.

Он также отметил, что «нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо».

Почему это важно?

Страны БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия) обсуждают идею создания общей валюты для уменьшения зависимости от доллара США. Особенно активно эту инициативу продвигает россия, находящаяся под санкциями США и ЕС и пытающаяся избежать ограничений международных финансовых систем.

Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хоть и поддерживает уменьшение роли доллара, осторожно относится к созданию новой валюты. Индия, со своей стороны, не хочет рисковать стабильностью своих торговых отношений с США.

Что это значит для мировой экономики?

Заявления Трампа подчеркивают, что США готовы защищать доминирование доллара как основной мировой валюты. Введение 100%-х пошлин может иметь серьезные последствия для экономик стран БРИКС, экспортирующих значительную часть своих товаров в США.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2025, 11:46
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Страны БРИКС продолжат торговлю с Европой за евровалюту не зависимо от угроз Трампа,
да и Европа не планирует отказываться от евро в пользу доллара США
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Aldruino
Aldruino
31 января 2025, 12:09
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Якщо санкції не призводять до краху економіки воюючої країни, то незрозуміло, чому мита мали б суттєво вплинути на невоюючі держави. Від них буде сильніший ефект?

Швидше за все, це просто призведе до зростання цін і ще більшого віддалення від країн БРІКС. Тоді вже не залишиться жодних дієвих засобів впливу, окрім війни або переговорів за круглим столом.
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