Дональд Трамп, президент США, резко отреагировал на возможность создания новой валюты странами БРИКС, которая могла бы конкурировать с американским долларом. В своей соцсети Truth Social он заявил, что в случае попытки заменить доллар США страны БРИКС столкнутся со 100%-ными пошлинами на свои товары. Об этом пишет Европейская Правда.
Трамп пригрозил ввести 100% пошлины, если страны БРИКС попытаются заменить доллар
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Что сказал Трамп?
«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим уже в прошлом. Мы будем требовать от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены мощного доллара США. Иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию в замечательной американской экономике», — написал Трамп.
Он также отметил, что «нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо».
Почему это важно?
Страны БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия) обсуждают идею создания общей валюты для уменьшения зависимости от доллара США. Особенно активно эту инициативу продвигает россия, находящаяся под санкциями США и ЕС и пытающаяся избежать ограничений международных финансовых систем.
Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хоть и поддерживает уменьшение роли доллара, осторожно относится к созданию новой валюты. Индия, со своей стороны, не хочет рисковать стабильностью своих торговых отношений с США.
Что это значит для мировой экономики?
Заявления Трампа подчеркивают, что США готовы защищать доминирование доллара как основной мировой валюты. Введение 100%-х пошлин может иметь серьезные последствия для экономик стран БРИКС, экспортирующих значительную часть своих товаров в США.
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Комментарии - 2
да и Европа не планирует отказываться от евро в пользу доллара США
Швидше за все, це просто призведе до зростання цін і ще більшого віддалення від країн БРІКС. Тоді вже не залишиться жодних дієвих засобів впливу, окрім війни або переговорів за круглим столом.