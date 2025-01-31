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31 января 2025, 10:04 Читати українською

Миссия МВФ вернется в Киев в конце февраля

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) для седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) состоится в конце февраля. Об этом заявила постоянный представитель Фонда в Украине Пришила Тофано во время презентации мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) для седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) состоится в конце февраля.
Фото: finclub.net

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«Обсудим новые условия, ключевые приоритеты для процесса единого проектного pipeline в рамках бюджетной декларации на 2026−2028 годы, а также годового бюджета на следующий год», — поделилась она планами миссии в Киеве.

Тофано отметила, что во время следующей миссии Фонд также планирует осуществить оценку плана действий по реформе управления государственными инвестициями.

«И мы рассмотрим прогресс по выполнению плана действий по укреплению среднесрочных бюджетных рамок», — акцентировала она.

По словам представительницы, МВФ рассматривает реформу управления госинвестициями во взаимосвязи с другими тесно связанными сферами.

«К примеру, капитальное бюджетирование, среднесрочное бюджетное планирование, учитывая, что крупные инвестиционные проекты будут проходить в течение нескольких лет. Но также реформа рынков капитала, поскольку рынки капитала должны быть готовы финансировать сложные проекты как на центральном, так и на местном уровнях», — пояснила Тофано.

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В случае успешного прохождения по Украине 7-го пересмотра программы EFF в бюджет поступит $917,54 млн.

Украина нарушила выполнение двух структурных маяков

Во время презентации отмечалось, что Украина нарушила выполнение двух структурных маяков — принятие до конца 2024 года Верховной Радой законов об отмене так называемых «поправок Лозового» и о создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева.

Правительство Украины зарегистрировало в парламенте соответствующие законопроекты № 12367 и № 12368 только в конце декабря, они до сих пор не приняты даже за основу.

В Меморандуме отмечено, что один из законопроектов предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые позволят Специализированной антикоррупционной прокуратуре управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи, а также рационализацию последствий истечения сроков досудебного расследования (в том числе по делам о коррупции). норм «правок Лозового».

Второй предусматривает принятие закона о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (Кабмина, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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