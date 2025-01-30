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30 января 2025, 16:48 Читати українською

Киевсовет выделяет 5 миллиардов на оборону и увеличит выплаты мобилизованным киевлянам

Киевский городской совет планирует в ходе сегодняшнего заседания, 30 января, внести изменения в бюджет столицы и выделить более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киевский городской совет планирует в ходе сегодняшнего заседания, 30 января, внести изменения в бюджет столицы и выделить более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности.
Фото: kyivcity.gov.ua

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«Сегодня Киевсовет должен принять первые изменения в бюджет города на 2025 год. И выделить более 5 миллиардов гривен в поддержку сил и обороны и безопасности», — отметил он.

Из общей суммы будет направлено:

  • 4,9 млрд грн — на программу «Защитник Киева»,
  • более 93 млн грн — на социальную защиту ветеранов и ветеранок,
  • 10 млн — на субвенцию от столицы в Государственный бюджет Украины для обеспечения мер по обороне.

Увеличение выплат мобилизованным

Сегодня Киевсовет должен принять решение об увеличении выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян — с 30 000 до 50 000 грн. А также ежемесячная финансовая помощь, которую выплачивает город младшему медицинскому персоналу, — с 2 000 до 3 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
30 января 2025, 17:34
#
За три квартали 2024 року 262 українські громади перерахували до державного бюджету у вигляді субвенції на підтримку Сил оборони понад 8,5 млрд грн. В тому числі Київ сплатив майже 4,4 млрд грн — більше, ніж усі інші громади, які надали відомості. Про це йдеться у дослідженні Центру розвитку інновацій та ГО «Голка». «Якщо проаналізувати суми, що їх громади повернули з місцевого бюджету у вигляді субвенцій на підтримку сил оборони саме до державного бюджету для подальшого розподілу, то рейтинг очолює Київ. Зі столичного бюджету до державного, згідно з планами міста, мало надійти за минулий рік понад 4,4 млрд грн», — йдеться у дослідженні. Згідно з інфографікою, за I-III квартали 2024 року держбюджет отримав від 262 громад 8 млрд 572 млн грн. В тому числі від столиці - 4 млрд 435 млн, а від усіх інших — 4 млрд 137 млн грн. Тобто Київ передав до держбюджету більше, ніж усі інші громади, що надали відомості. Загалом з січня по вересень 2024 року 262 українські громади витратили на власну безпеку та передали до державного і обласних бюджетів на підтримку захисників 25 млрд грн. В тому числі 9 млрд було витрачено на власні потреби безпеки, а 15 млрд — на Сили оборони. В дослідженні зазначається, що загальна сума по Україні може бути значно більшою, адже відомості надали не всі громади.
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