Киевский городской совет планирует в ходе сегодняшнего заседания, 30 января, внести изменения в бюджет столицы и выделить более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Киевсовет выделяет 5 миллиардов на оборону и увеличит выплаты мобилизованным киевлянам
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«Сегодня Киевсовет должен принять первые изменения в бюджет города на 2025 год. И выделить более 5 миллиардов гривен в поддержку сил и обороны и безопасности», — отметил он.
Из общей суммы будет направлено:
- 4,9 млрд грн — на программу «Защитник Киева»,
- более 93 млн грн — на социальную защиту ветеранов и ветеранок,
- 10 млн — на субвенцию от столицы в Государственный бюджет Украины для обеспечения мер по обороне.
Увеличение выплат мобилизованным
Сегодня Киевсовет должен принять решение об увеличении выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян — с 30 000 до 50 000 грн. А также ежемесячная финансовая помощь, которую выплачивает город младшему медицинскому персоналу, — с 2 000 до 3 000 грн.
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