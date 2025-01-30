НЭК «Укрэнерго» отрицает информацию о возможных ограничениях электроснабжения на следующей неделе из-за снижения температуры. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрэнерго заверило: Отключений света в феврале из-за снижения температуры не будет
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Заявление Укрэнерго
«Некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили ложные данные, утверждая, что прогнозируемое похолодание может привести к вынужденным отключениям. Впрочем, энергетики подчеркивают: пока никаких оснований для таких ограничений нет, а энергосистема Украины работает стабильно», — говорится в сообщении.
«Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения ограничений. Укрэнерго прорабатывает все возможные сценарии, в том числе и на случай резкого похолодания», — отметили в компании.
В Укрэнерго также напомнили, что единственной причиной введения аварийных отключений является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
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Комментарии - 2
Знаючи тенденцію — побачимо в лютому, бо це як ті самі обіцянки наших депутатів.