Укрэнерго заверило: Отключений света в феврале из-за снижения температуры не будет

НЭК «Укрэнерго» отрицает информацию о возможных ограничениях электроснабжения на следующей неделе из-за снижения температуры. Об этом говорится в сообщении компании.

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Заявление Укрэнерго

«Некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили ложные данные, утверждая, что прогнозируемое похолодание может привести к вынужденным отключениям. Впрочем, энергетики подчеркивают: пока никаких оснований для таких ограничений нет, а энергосистема Украины работает стабильно», — говорится в сообщении.

«Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения ограничений. Укрэнерго прорабатывает все возможные сценарии, в том числе и на случай резкого похолодания», — отметили в компании.

В Укрэнерго также напомнили, что единственной причиной введения аварийных отключений является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак.