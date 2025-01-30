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30 января 2025, 14:47 Читати українською

Бундестаг провалил голосование за дополнительные 3 миллиарда евро помощи Украине

Заседание Бундестага ночью было прервано из-за несостоятельности депутатов прийти к согласию в вопросе финансирования дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Заседание Бундестага ночью было прервано из-за несостоятельности депутатов прийти к согласию в вопросе финансирования дополнительной военной помощи Украине.
Фото: pixabay.com

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После оживленных дебатов около 00:30 заседание было закрыто ранее запланированного времени, следующее обсуждение было отменено и перенесено на другую дату.

Предложение о выделении дополнительных 3 млрд евро на обсуждение вынесла Свободная демократическая партия, требовавшая немедленного до выборов рассмотрения парламентом внепланового пакета помощи Украине для финансирования срочно необходимых систем ПВО для отражения российских атак на Украину.

Принятие решения было также технически невозможным, поскольку только 320 членов парламента приняли участие в голосовании, тогда как для кворума в Бундестаге необходимо не менее 367 голосов.

За несколько часов до дебатов в пленарном зале в Бюджетном комитете Бундестага также обсуждалось это предложение.

Позже на этой неделе в Бундестаге запланирована еще одна дискуссия по вооруженной помощи Украине. На этот раз она инициирована левыми, выступающими против любых поставок.

Отметим, что 6 ноября 2024 года правящая коалиция в составе 3 партий распалась именно из-за бюджетного вопроса.

Министр финансов, который является лидером Свободной демократической партии, Кристиан Линднер был уволен канцлером Олафом Шольцем из-за несогласия по методам финансирования: первый предлагал сделать это за счет внеплановых расходов в бюджете, второй настаивает на увеличении государственного долга.

За использование специальной статьи в бюджете выступают кроме ПДП «Зеленые» (которые еще остаются в правительстве) и оппозиционный блок ХДС/ХСС, ПДП. Крайние права и обе левые политические силы выступают вообще против военной помощи Украине. Внеочередные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
eljaaff
eljaaff
30 января 2025, 15:26
#
Тот случай когда фразу «Продлевать будете?» произносит не та сторона встречи…
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