Минфин - Курсы валют Украины

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30 января 2025, 14:25 Читати українською

Госдолг Украины в прошлом году вырос на 14,3% в долларах и на 26,5% в гривнах

Совокупный государственный долг Украины в 2024 году вырос до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $22,74 млрд, или 14,3%, до $166,06 млрд, в гривневом — на 1 трлн 461,3 млрд грн, или 26,5 %, до 6 трлн 980,9 млрд. грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Совокупный государственный долг Украины в 2024 году вырос до нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $22,74 млрд, или 14,3%, до $166,06 млрд, в гривневом — на 1 трлн 461,3 млрд грн, или 26,5 %, до 6 трлн 980,9 млрд.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Прямой госдолг увеличился в долларах на 16,5% — до $159,20 млрд или до 6 трлн 692,4 млрд грн, и составил 95,9% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Совокупный внешний госдолг Украины в 2024 году увеличился на 18,1%, или на $18,38 млрд — до $114,88 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 16,7%, или на 276,0 млрд грн, до 1 трлн 863, 1 млрд. грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла за год с 70,0% до 72,3%.

По информации Минфина, доля обязательств в евро на конец 2024 года выросла до 33,01%, в американских долларах — до 26,81%, в СДР — до 11,39%, в канадских долларах — до 2,83%, в английских фунтах — до 0,11%, тогда как в гривне уменьшилось до 25,33%, а в иене — до 0,51%.

Ведомство также уточнило, что 65,01% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, тогда как 11,39% привязано к ставке МВФ, 12,66% - к SOFR, 3,80% - к EURIBOR, 0,51% - к ставке МВФ TORF и 0,10% - к SONIA.

Ставка еще за 2,08% госдолга привязана к индексу потребительских цен, а 4,17% - к учетной ставке НБУ. Речь идет об ОВГЗ из портфеля Нацбанка. Последними из них стали бумаги с привязкой к учетной ставке, которые НБУ выкупал в рамках эмиссионного финансирования бюджета 2022 года.

Наконец, 0,27% госдолга имеет ставку с привязкой к украинскому индексу ставок по депозитам физлиц, используемым в программах портфельных гарантий.

Читайте nfr;t: Госдолг Украины достиг 92% ВВП — Forbes

Напомним

Минфин ранее отмечал, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к резкому росту соотношения государственного долга к ВВП — с 43,3% на конец 2021 года до 79,4% на конец 2023 года.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд, а в 2023 году — на $33,9 млрд.

МВФ в рамках шестого пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины в декабре прошлого года улучшил прогноз роста госдолга благодаря большему росту ВВП и меньшему дефициту: до 92,2% ВВП на конец 2024 года и до 104,3% — на конец 2025 года, тогда Как в октябре он оценивал его на уровне соответственно 95,6% ВВП и 106,6% ВВП.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
oll18
oll18
30 января 2025, 15:55
#
И что?Спрос над предложением на МБ 100% .Но в это время курс просаживается .И кто это сделал ?
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