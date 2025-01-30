Сальвадор изменил закон о биткоине для соответствия требованиям МВФ

Законодательное собрание Сальвадора в срочном порядке утвердило поправки к закону о биткоине, чтобы соответствовать условиям соглашения с Международным валютным фондом. Одним из ключевых изменений стало исключение требования об обязательном приеме криптовалюты частными компаниями, пишет Reuters .

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Что известно

Документ, внесенный президентом Найибом Букеле, был одобрен подавляющим большинством голосов. Представители правящей партии подчеркнули, что нововведения позволят сохранить статус биткоина как законного платежного средства, в то же время обеспечивая его более удобное использование в экономике.

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Поправки были необходимы для выполнения условий соглашения с МВФ, требующего снижения рисков, связанных с криптовалютами. В обмен организация согласилась выделить стране кредит в $1,4 млрд.

Несмотря на активизацию сотрудничества с МВФ, Сальвадор продолжает увеличивать резервы в первой криптовалюте. За последние несколько месяцев страна приобрела дополнительно 12 BTC.

Напомним

В сентябре 2021 г. Сальвадор первым в мире легализовал цифровое золото как законное средство для расчетов.

Ранее президент Сальвадора сообщал, что государство не только покупает биткоины, но и получает их благодаря оформлению гражданства, конвертации валюты для бизнеса, майнинга и государственных услуг. Также правительство одобрило выпуск биткоин-бондов.