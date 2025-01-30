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30 января 2025, 12:52 Читати українською

Укрпочта и Почта Англии подписали соглашение о сотрудничестве

«Укрпочта» и почтовый оператор Великобритании Royal Mail подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее уменьшение стоимости отправлений весом до 1 кг для продавцов на платформах Amazon, Etsy и Ebay. Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Укрпочта» и почтовый оператор Великобритании Royal Mail подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее уменьшение стоимости отправлений весом до 1 кг для продавцов на платформах Amazon, Etsy и Ebay.
Фото: unn.ua

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Подробности

«Отныне благодаря двустороннему соглашению, подписанному между Укрпочтой и Почтой Англии (Royal Mail), наши безудержные экспортеры, продающие на Amazon, Etsy и Ebay, будут сохранять 15% на доставке отправлений до 1 кг в Англию по услуге «Мелкий пакет PRIME», — говорится в сообщении.

К тому же, благодаря сотрудничеству с DHL срок доставки в Великобританию существенно ускорился и составляет от 4 дней.

По словам Смилянского, услугами почтового оператора пользуются свыше 60 тыс. украинских МСБ. А Укрпочта ежегодно доставляет более 37 млн международных посылок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
TattiReuven
TattiReuven
30 января 2025, 13:25
#
Интересно послушать тех, кто пользуется Укрпошта сейчас. Пользовалась лет 5 назад . Ужасно негативный опыт. Хамство. Кражи . Ушла, естественно , на Нова пошта. Не сравнить .
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ramarren
ramarren
30 января 2025, 15:23
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Нормально было, нормально и осталось. Наверно от отделения зависит. У НП сервис получше конечно, но и подороже, так что все в рамках рыночной конкуренции.
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allexpll
allexpll
30 января 2025, 15:33
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Да все норм (обласной центр), но обслуживают медленней чем на Новой почте, потому иногда и постоять приходится, особенно в час пик или когда период платежек.
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Андрей Татра
Андрей Татра
30 января 2025, 15:23
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Укрпочте стало лучше, особенно если это отремонтированное отделение, а так понимаю и персонал перезагрузили. Ни одного работника пенсионного возраста не увидел. Отделение и регион очень сильно отличаются. Интересно было увидеть в Полтавской области отделение масса людей не ожидал такого увидеть оказывается, что это единственое место где можно было купить хозяйственные товары…там было все кроме хлеба…хотя вывеска Почта 😄👀🤔
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