Укрпочта и Почта Англии подписали соглашение о сотрудничестве

«Укрпочта» и почтовый оператор Великобритании Royal Mail подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее уменьшение стоимости отправлений весом до 1 кг для продавцов на платформах Amazon, Etsy и Ebay. Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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«Отныне благодаря двустороннему соглашению, подписанному между Укрпочтой и Почтой Англии (Royal Mail), наши безудержные экспортеры, продающие на Amazon, Etsy и Ebay, будут сохранять 15% на доставке отправлений до 1 кг в Англию по услуге «Мелкий пакет PRIME», — говорится в сообщении.

К тому же, благодаря сотрудничеству с DHL срок доставки в Великобританию существенно ускорился и составляет от 4 дней.

По словам Смилянского, услугами почтового оператора пользуются свыше 60 тыс. украинских МСБ. А Укрпочта ежегодно доставляет более 37 млн международных посылок.