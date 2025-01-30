В приложении monobank теперь пользователи могут авторизоваться с помощью Apple ID. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
В приложении monobank теперь можно авторизироваться через Apple ID
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«Теперь вы можете связать свой аккаунт mono с аккаунтом Apple и затем логиниться без ввода телефона», — написал он в Telegram.
Сделать это можно либо при входе в аккаунт, либо в настройках monobank. Чтобы все работало, необходимо обновить приложение до последней версии.
Напомним
«Минфин» писал, что monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году.
Источник: Минфин
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