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30 января 2025, 11:26 Читати українською

SoftBank планирует инвестировать до $25 млрд в OpenAI — FТ

SoftBank ведет переговоры по инвестированию до $25 млрд в OpenAI. Таким образом, японский конгломерат продолжит расширять свое присутствие в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет «Межа» со ссылкой на Financial Times.

SoftBank ведет переговоры по инвестированию до $25 млрд в OpenAI.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно сообщению, потенциальные инвестиции сделают SoftBank крупнейшим отдельным инвестором OpenAI, опередив Microsoft, впервые инвестировавшую в разработчика ChatGPT в 2019 году.

О сделке стали говорить после того, как обе компании на прошлой неделе объявили, что совместно инвестируют $100 млрд в Stargate — инициативу по созданию дата-центров нового поколения для ИИ, инвестиции которой могут вырасти до $500 млрд в течение четырех лет.

SoftBank планирует инвестировать от $15 до $25 млрд непосредственно в OpenAI в дополнение к своим $15 млрд, выделенным на Stargate, отмечается в отчете. OpenAI инвестирует около $15 млрд в Stargate, а акционные инвестиции SoftBank потенциально могут покрыть обязательства OpenAI по инфраструктуре.

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Еще не окончательно согласованное соглашение OpenAI с SoftBank может стать крупнейшим вложением основателя SoftBank Масайоси Сона после того, как он инвестировал $16 млрд в WeWork.

Она также снизит зависимость OpenAI от Microsoft в вопросах вычислительных ресурсов, поскольку Microsoft недавно согласилась отказаться от статуса эксклюзивного облачного провайдера для OpenAI.

Источник: Минфин
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