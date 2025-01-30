Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 50,7%

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2025 года.

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Стоимость Биг-Мака

Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, тогда как в США — $5,79. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар, а курс покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.

Напомним

В 2024 году украинская гривна была недооценена по отношению к доллару на 49,5%. В январе 2023 года, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен был стоить 17,16 грн.

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бургера. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.