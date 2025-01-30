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30 января 2025, 8:54 Читати українською

Индекс Бигмака. Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 50,7%

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2025 года.

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака.
Фото: freepik.com

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Стоимость Биг-Мака

Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, тогда как в США — $5,79. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар, а курс покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.

Напомним

В 2024 году украинская гривна была недооценена по отношению к доллару на 49,5%. В январе 2023 года, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен был стоить 17,16 грн.

В 2022 году украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг Мака.

В 2021 году, согласно индексу Биг Мака, $1 в Украине должен стоить 11,5 грн.

В 2019 году украинская гривна была одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс, согласно индексу Биг Мак, должен был составлять 10,05 грн/$.

В 2018 году гривна по индексу Биг Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда подчеркивалось, что реальный курс гривны должен составлять 9,68 грн/$.

Что оценивают

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг Мак», продаваемого в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с его стоимостью в США.

История рейтинга Биг Мака

Рейтинг Биг Мака начали сочинять в 1986 году и за основу расчетов взяли цену обычного бургера. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак — это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+30
zevs1
zevs1
30 января 2025, 9:35
#
После каждой такой недооценки «бигмага"гривна снова падает.
+
+92
Я_ __
Я_ __
30 января 2025, 9:37
#
Цікава стаття)

Але щодо самого індексу Біг Мака, маємо таку різницю очевидно через різну собівартість життя і різну купівельну спроможність різних економік світу, всі розуміють звісно, що експортери і імпортери сировини встановлюють свою цінову політику кінцевим споживачам.
+
+60
3212242
3212242
30 января 2025, 9:54
#
Скільки себе памʼятаю — по цьому індексу гривня то мало не фунт стерлінгів.
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
30 января 2025, 11:05
#
Этот индекс, плод больной фантазии. Можно взять любой продукт международного потребления, бензин например и тыкать пальцем в небо, играясь в финансиста…
+
+45
DmitriySEM
DmitriySEM
30 января 2025, 10:06
#
БігМак у США у двічі більший за наш)) Скоро бургери в нашому МакДональдьсі будуть розміром з канапе…
+
+57
nitrolog
nitrolog
30 января 2025, 10:51
#
Досить цю маячню подавати на мінфіні, в нас економіка вже бургерами рахується?
як можна порівнювати ціну в нас і там, при абсолютно різній економіці та вартості життя і зп?
+
+30
godvinik
godvinik
30 января 2025, 11:03
#
Цей приклад з Україною показує який цей індекс біг-мака маячня. Втрачено 20% территорії, ?% генерації енергетики, промисловість в руїнах, економіки не існує без західної допомоги, мільйони біженців.


Чому все ще не має гіперінфляції як в Веймарській Німеччині, ось в чому питання.
Бо економіки як науки не існує, це лише продовження політики
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
30 января 2025, 11:11
#
Какой бред…
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
30 января 2025, 11:24
#
Мабуть правильно було б рахувати по індексу 95го бензину. В США він дешевше, значить доллар недооцінений щодо гривні?
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
30 января 2025, 11:41
#
Интересно, а сколько борщевой набор в США стоит :):) Раньше по ТВ все время этот вариант сравнивали
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