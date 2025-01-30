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30 января 2025, 10:02 Читати українською

Бизнес просит правительство продлить действующее бронирование на два месяца

Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года. Об этом говорится на сайте ЕБА.

Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.
Фото: ostro.org

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Причина обращения

Основной причиной такого обращения стали кибератаки в конце 2024 года, существенно повлиявшие на работу государственных реестров. Из-за этих атак системы бронирования и механизм предоставления компаниям статуса критических предприятий не функционировали в течение длительного времени.

Кроме того, из-за остановки реестров значительное количество органов власти с существенным опозданием утвердило свои отраслевые и региональные критерии для определения критических предприятий.

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В министерствах и местных органах власти накопилась большая очередь заявок от бизнеса на получение статуса критических.

Очевидно, что до 28 февраля государственные органы не успеют проработать все поданные запросы. Это может привести к серьезным рискам для работы предприятий, которые играют важную роль в экономике страны.

Чтобы избежать возможных перебоев в деятельности критически важных компаний, бизнес-сообщество предлагает временно продлить действующие бронирования на два месяца и перенести крайний срок обновления критичности предприятий. Это позволит равномерно распределить нагрузку на государственный аппарат и обеспечить стабильную работу бизнеса в условиях военного положения.

Причины отказов в предоставлении статуса критических

Кроме этого, предприниматели отмечают необходимость урегулировать юридические нюансы, которые могут привести к массовым отказам в предоставлении статуса критических. В частности, проблемно то, что заявки на получение критичности подаются в январе, тогда как налоговая отчетность за четвертый квартал 2024 года подается только во второй половине февраля.

Это создает ситуацию, когда компании не могут предоставить актуальные финансовые показатели при подаче заявки, что может привести к ее отклонению.

Бизнес-сообщество предлагает внести срочные изменения в порядок предоставления критического статуса, чтобы разрешить представлять налоговую отчетность за последний отчетный период, сроки представления которого уже истекли.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство оперативно рассмотреть эти предложения, чтобы избежать рисков для критических предприятий и обеспечить их бесперебойную работу в сложных условиях военного времени.

Напомним

После кибератаки россии на реестры Министерства юстиции Кабмин автоматически продлил действующие бронирования на один месяц, но не дольше, чем до 25 февраля.

Кроме того, правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
30 января 2025, 11:00
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