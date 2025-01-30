Финансирование USAID: В 2024 году Украина получила около $5,5 миллиарда

Через USAID в 2024 году на программы в Украине было выделено больше $5 миллиардов больше всего средств. Об этом пишет Forbes .

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Финансирование USAID

«В 2024-м часть макрофинансовой помощи США Украина получила через USAID. А именно $3,9 млрд, которые поступили в государственный бюджет 5 августа 2024 как часть крупного пакета поддержки Украины в $60 млрд», — пишет издание.

Как отмечается, решение Белого дома о приостановлении финансирования не повлияет на государственный бюджет Украины и расходы Минфина.

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Самые большие доноры

USAID является одним из самых больших доноров Минцифры. Есть не менее 30 услуг, сервисов и продуктов, разработанных при поддержке агентства. Речь идет, в частности, о портале «Дия».

Также USAID выделяло средства на энергетику. В частности, за время полномасштабной войны рф против Украины агентство предоставило «Укрэнерго» поддержки техникой и оборудованием почти на $130 млн. Точных данных по проектам в сфере энергетики нет, но известно, что за прошлый фискальный год USAID выделил четверть миллиарда долларов на энергопроекты в Украине.

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В то же время на направление «Экономическое развитие», которое оказывает поддержку в частности агросектору, в прошлом году было выделено $140 млн.

Напомним

Как писал «Минфин», агентство США по международному развитию (USAID) официально подтвердило приостановку финансирования всех программ и проектов в Украине на 90 дней. Это решение связано с исполнением директивы Государственного департамента США о проведении аудита внешней помощи.