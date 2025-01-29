Новый пакет санкций ЕС включает отключение порядка 15 банков рф от SWIFT

Европейский союз в рамках 16-ого пакета санкций против россии предлагает отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg.

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Что известно

Кроме того, как заявляют осведомленные источники, новые меры будут направлены на более чем 70 судов теневого флота, участвующих в перевозке российской нефти.

Ранее уже сообщалось, что в очередном пакете санкций будет также предусмотрен поэтапный запрет на импорт российского алюминия и запрет на продажу игровых приставок в россию.

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