Европейский союз в рамках 16-ого пакета санкций против россии предлагает отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg.
Новый пакет санкций ЕС включает отключение порядка 15 банков рф от SWIFT
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Что известно
Кроме того, как заявляют осведомленные источники, новые меры будут направлены на более чем 70 судов теневого флота, участвующих в перевозке российской нефти.
Ранее уже сообщалось, что в очередном пакете санкций будет также предусмотрен поэтапный запрет на импорт российского алюминия и запрет на продажу игровых приставок в россию.
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Bloomberg уточняет, что пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет.
При этом, как сообщают осведомленные источники, такие планы потребуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до того, как они будут официально предложены членам.
Комментарии - 1
Было время, когда «пишет Блумберг» (NY Times, WP, FT, WSJ, etc.) было маркировкой качественного контента. Это довольно давно перестало быть правдой, конечно, но тем не менее, каждый раз, когда читаешь подобную дичь, становится любопытно, действительно ли уважаемое издание английским по белому её написало. Открываешь первоисточник, а там речь о трёх, контролируемых РФ зарубежных банках. Как при переводе новости с английского три зарубежных банка превратились в 15 российских? И зачем?