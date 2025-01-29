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29 января 2025, 13:10 Читати українською

Новый пакет санкций ЕС включает отключение порядка 15 банков рф от SWIFT

Европейский союз в рамках 16-ого пакета санкций против россии предлагает отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg.

Европейский союз в рамках 16-ого пакета санкций против россии предлагает отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноКроме того, как заявляют осведомленные источники, новые меры будут направлены на более чем 70 судов теневого флота, участвующих в перевозке российской нефти.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Кроме того, как заявляют осведомленные источники, новые меры будут направлены на более чем 70 судов теневого флота, участвующих в перевозке российской нефти.

Ранее уже сообщалось, что в очередном пакете санкций будет также предусмотрен поэтапный запрет на импорт российского алюминия и запрет на продажу игровых приставок в россию.

Читайте также: Страны ЕС согласовали продление санкций против россии

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Bloomberg уточняет, что пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать 275 тысяч тонн российского металла по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет.

При этом, как сообщают осведомленные источники, такие планы потребуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до того, как они будут официально предложены членам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smachnenko
Smachnenko
29 января 2025, 14:19
#
> отключить порядка 15 банков от банковской системы SWIFT, пишет Bloomberg

Было время, когда «пишет Блумберг» (NY Times, WP, FT, WSJ, etc.) было маркировкой качественного контента. Это довольно давно перестало быть правдой, конечно, но тем не менее, каждый раз, когда читаешь подобную дичь, становится любопытно, действительно ли уважаемое издание английским по белому её написало. Открываешь первоисточник, а там речь о трёх, контролируемых РФ зарубежных банках. Как при переводе новости с английского три зарубежных банка превратились в 15 российских? И зачем?
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