НАПК в 2024 году выявило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2025, 12:34 Читати українською

НАПК в 2024 году выявило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда

Национальное агентство по предотвращению коррупции за 2024 год выявило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн и признаки незаконного обогащения на 192 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции за 2024 год выявило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн и признаки незаконного обогащения на 192 млн грн.
Фото: sarny-rada.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В прошлом году было начато 1050 полных проверок деклараций, из которых 715 завершено. В 353 декларациях, то есть у 50% из завершенных, выявлены недостоверные сведения на 3,8 млрд грн, признаки незаконного обогащения на 192,1 млн грн и необоснованность активов более чем на 47 млн грн.

Для сравнения, в 2021 году нарушение было установлено в 27% завершенных проверок.

В компетентные органы в прошлом году было направлено 228 обоснованных выводов по выявлению признаков правонарушений, предусмотренных ст. ст. 368−5, 366−2 У К Украины (незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации), и еще 85 — по ч. 4 ст. 172−6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля).

На рассмотрение суда НАПК направили 12 административных протоколов за недостоверное декларирование. В Специализированную антикоррупционную прокуратуру направили 10 материалов по установленным признакам необоснованности активов.

Читайте также: «Скрыть активы не получится»: НАПК предостерегло чиновников от махинаций с криптовалютой

Самые большие суммы

Наибольшие суммы недостоверных сведений обнаружили в декларациях:

  • бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА более 130 млн грн в декларации за 2021 год. НПУ возбудило уголовное производство;
  • заместителя начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях более 100,9 млн грн в декларации за 2021 год и свыше 48,8 млн грн в декларации за 2022 год.
  • бывшего председателя Белгород-Днестровского районного совета Одесской области более чем на 59,6 млн грн в декларации за 2021 год. НПУ возбудила уголовное производство;
  • бывшего депутата Обуховского районного совета почти на 373 млн грн в декларации за 2022 год. НПУ возбудила уголовное производство;
  • депутата Каменец-Подольского городского совета более чем на 253 млн грн в декларации за 2021 год и более 252 млн грн в декларации за 2022 год.

В 2024 году к административной ответственности по ч. 4 ст. 172−6 КУоАП по материалам полных проверок деклараций суды привлекли к ответственности семь человек, а также признали виновным в совершении правонарушения, но освободили от ответственности на основании одного человека.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами