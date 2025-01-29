Национальное агентство по предотвращению коррупции за 2024 год выявило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн и признаки незаконного обогащения на 192 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК в 2024 году выявило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда
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В прошлом году было начато 1050 полных проверок деклараций, из которых 715 завершено. В 353 декларациях, то есть у 50% из завершенных, выявлены недостоверные сведения на 3,8 млрд грн, признаки незаконного обогащения на 192,1 млн грн и необоснованность активов более чем на 47 млн грн.
Для сравнения, в 2021 году нарушение было установлено в 27% завершенных проверок.
В компетентные органы в прошлом году было направлено 228 обоснованных выводов по выявлению признаков правонарушений, предусмотренных ст. ст. 368−5, 366−2
На рассмотрение суда НАПК направили 12 административных протоколов за недостоверное декларирование. В Специализированную антикоррупционную прокуратуру направили 10 материалов по установленным признакам необоснованности активов.
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Самые большие суммы
Наибольшие суммы недостоверных сведений обнаружили в декларациях:
- бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА более 130 млн грн в декларации за 2021 год. НПУ возбудило уголовное производство;
- заместителя начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях более 100,9 млн грн в декларации за 2021 год и свыше 48,8 млн грн в декларации за 2022 год.
- бывшего председателя Белгород-Днестровского районного совета Одесской области более чем на 59,6 млн грн в декларации за 2021 год. НПУ возбудила уголовное производство;
- бывшего депутата Обуховского районного совета почти на 373 млн грн в декларации за 2022 год. НПУ возбудила уголовное производство;
- депутата Каменец-Подольского городского совета более чем на 253 млн грн в декларации за 2021 год и более 252 млн грн в декларации за 2022 год.
В 2024 году к административной ответственности по ч. 4 ст. 172−6 КУоАП по материалам полных проверок деклараций суды привлекли к ответственности семь человек, а также признали виновным в совершении правонарушения, но освободили от ответственности на основании одного человека.
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