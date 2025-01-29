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29 января 2025, 12:17 Читати українською

Акции Nvidia и других технологических компаний выросли после падения из-за DeepSeek

Американские акции в ходе торгов 28 января восстановились после резкого падения на фоне успеха модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek, технологический индекс Nasdaq 100 вырос почти на 2%, пишет Reuters со ссылкой на торговые данные.

Американские акции в ходе торгов 28 января восстановились после резкого падения на фоне успеха модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek, технологический индекс Nasdaq 100 вырос почти на 2%, пишет Reuters со ссылкой на торговые данные.
Фото: depositphotos

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Что происходит на фондовом рынке

К закрытию торгов Nasdaq 100 составлял 21 463,04 пункта (+1,59%). Более широкий Nasdaq Composite вырос на 2%, до 19 733,59 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 0,92%, до 6067,7 пункта. Технологический сектор индекса вырос на 3,6%, что стало крупнейшим ростом за сутки с 31 июля, пишет Reuters.

Акции Nvidia выросли на 8,9%, до $128,99. Этому предшествовало падение на 17% в ходе торгов 27 января, которое стерло около $590 млрд капитализации, что стало крупнейшей потерей рыночной стоимости для отдельной компании в истории рынка США.

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На рынке наблюдается типичный отскок, характерный для ситуации, когда приходит новость без четкой конкретики, но которая создает потенциал для будущих изменений, считает партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер.

По его мнению, технологический сектор, особенно его связанная с ИИ часть, давно был готов к коррекции, а новость об успехе DeepSeek просто стала триггером. Теперь на рынок возвращаются охотники за подешевевшими активами, а также те, кто скептически относится к влиянию DeepSeek, поскольку информации о нем пока мало, считает Меклер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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