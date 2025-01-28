Минфин привлек более 6 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 28 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,23 млрд грн, что на 2,28 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 8,51 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

368,38 млн грн под 15,35% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,06%);

164,32 млн грн под 16,70% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,20%);

5,69 млрд грн под 13,92% с погашением 31 января 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 13,80%).

Читайте также: До 48 грн за доллар: выгодны ли депозиты и ОВГЗ в гривне при таких прогнозах

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.