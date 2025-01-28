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28 января 2025, 18:41 Читати українською

ГНС предупреждает: мошенники осуществляют рассылку фейковых писем от службы

В последние дни зафиксирована массовая рассылка электронных писем якобы от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины о необходимости связаться с представителем ГНС.

В последние дни зафиксирована массовая рассылка электронных писем якобы от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины о необходимости связаться с представителем ГНС.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноСообщение имеет следующее содержание: «Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины] беспокоит.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Сообщение имеет следующее содержание: «Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины] беспокоит. Укажите, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связался. Тел. +380932652751».

Отмечаем, ГНС не указывает при переписке личных номеров телефонов для связи.

Фейковые сообщения направляются с заменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы Украины. Они выглядят как официальные письма и вводят получателя в заблуждение. Таким образом, злоумышленники легко входят в доверие.

Напоминаем: вся информация для налогоплательщиков освещается на страницах веб-портала Государственной налоговой службы Украины (https://tax.gov.ua).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
28 января 2025, 19:22
#
Хто як може…
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