ГНС предупреждает: мошенники осуществляют рассылку фейковых писем от службы

В последние дни зафиксирована массовая рассылка электронных писем якобы от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины о необходимости связаться с представителем ГНС.

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Что известно

Сообщение имеет следующее содержание: «Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины] беспокоит. Укажите, чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связался. Тел. +380932652751».

Отмечаем, ГНС не указывает при переписке личных номеров телефонов для связи.

Фейковые сообщения направляются с заменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы Украины. Они выглядят как официальные письма и вводят получателя в заблуждение. Таким образом, злоумышленники легко входят в доверие.

Напоминаем: вся информация для налогоплательщиков освещается на страницах веб-портала Государственной налоговой службы Украины (https://tax.gov.ua).