Крупнейший банк Нидерландов продает бизнес в россии

Крупнейший нидерландский банк ING Group покидает российский рынок после более чем 30-летнего присутствия. Банк договорился о продаже российского бизнеса АО «Глобал девелопмент» — российской компании, принадлежащей финансовому инвестору из Москвы, оказывающей факторинговые услуги. Об этом сообщает пресс-служба ING.

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Соглашение, которое должно получить согласование от регуляторов, как ожидается, будет закрыто в третьем квартале 2025 года.

Глобал девелопмент намерен продолжать обслуживать клиентов в россии под новым брендом.

ING был одним из первых западных банков, зашедших в россию после распада СССР. Он стал предоставлять корпоративные услуги в 1993 году. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году нидерландский банк не развивал бизнес с российскими компаниями и сократил сделки. Его кредитный портфель снизился более чем на 75%.

ING ожидает, что негативное влияние на доходы и убытки составит около 700 млн евро после уплаты налогов. Эта сумма включает в себя «скидку», которую банку пришлось дать покупателю — разницу между ценой продажи и балансовой стоимостью в размере 400 млн евро.

Чтобы усложнить уход иностранных компаний, российские власти обязали их продавать бизнес с дисконтом, который сейчас составляет уже не менее 60% справедливой стоимости актива. Кроме того, нужно заплатить 35% «добровольного взноса» в бюджет россии от цены сделки, известной как «налог на выход».