Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в ходе разработки запроса от правоохранительных органов разыскало активы бывшего народного депутата Украины — пророссийского олигарха на общую сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
АРМА обнаружила активы пророссийского олигарха более чем на 3 миллиарда
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Отмечается, что это лицо, причастное к пособничеству стране-агрессору, сейчас скрывается за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, направленное на подрыв суверенитета Украины.
В результате обработки обращения органа досудебного расследования АРМА выявило:
- свыше 3 млрд грн и около $2 млн;
- более 300 объектов недвижимости;
- около тысячи единиц транспортных средств, включая сельскохозяйственную технику;
- технологическое оборудование.
Эти активы принадлежат фигуранту уголовного производства и связанным с ним предприятиям.
Собранная информация передана в орган досудебного расследования для последующего наложения ареста. После этого активы могут быть переданы в управление АРМА.
Напомним
«Минфин» писал, что АРМА определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств. Им стал один из крупнейших государственных банков Украины — Сенс Банк.
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