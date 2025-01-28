АРМА обнаружила активы пророссийского олигарха более чем на 3 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в ходе разработки запроса от правоохранительных органов разыскало активы бывшего народного депутата Украины — пророссийского олигарха на общую сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Отмечается, что это лицо, причастное к пособничеству стране-агрессору, сейчас скрывается за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, направленное на подрыв суверенитета Украины.

В результате обработки обращения органа досудебного расследования АРМА выявило:

свыше 3 млрд грн и около $2 млн;

более 300 объектов недвижимости;

около тысячи единиц транспортных средств, включая сельскохозяйственную технику;

технологическое оборудование.

Эти активы принадлежат фигуранту уголовного производства и связанным с ним предприятиям.

Собранная информация передана в орган досудебного расследования для последующего наложения ареста. После этого активы могут быть переданы в управление АРМА.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств. Им стал один из крупнейших государственных банков Украины — Сенс Банк.