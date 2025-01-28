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28 января 2025, 14:54 Читати українською

АРМА обнаружила активы пророссийского олигарха более чем на 3 миллиарда

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в ходе разработки запроса от правоохранительных органов разыскало активы бывшего народного депутата Украины — пророссийского олигарха на общую сумму более 3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в ходе разработки запроса от правоохранительных органов разыскало активы бывшего народного депутата Украины — пророссийского олигарха на общую сумму более 3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что это лицо, причастное к пособничеству стране-агрессору, сейчас скрывается за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, направленное на подрыв суверенитета Украины.

В результате обработки обращения органа досудебного расследования АРМА выявило:

  • свыше 3 млрд грн и около $2 млн;
  • более 300 объектов недвижимости;
  • около тысячи единиц транспортных средств, включая сельскохозяйственную технику;
  • технологическое оборудование.

Эти активы принадлежат фигуранту уголовного производства и связанным с ним предприятиям.

Собранная информация передана в орган досудебного расследования для последующего наложения ареста. После этого активы могут быть переданы в управление АРМА.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА определило победителя конкурсного отбора банка для размещения арестованных средств. Им стал один из крупнейших государственных банков Украины — Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
28 января 2025, 14:58
#
Чому це виявлено на третій рік війни тільки? Арма так погано працює?
+
0
Disorder
Disorder
28 января 2025, 16:03
#
U could try do that better
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