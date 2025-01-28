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28 января 2025, 13:55 Читати українською

У кого в Украине зарплаты 80-100 тысяч гривен. Данные Госзанятости

На сегодняшний день в Украине самые большие заработные платы у военных. В то же время среди предприятий невоенного сектора больше продолжают зарабатывать в IT-отрасли. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

На сегодняшний день в Украине самые большие заработные платы у военных.
Фото: depositphotos

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Кому в Украине платят 100 тысяч

Отвечая на вопрос о том, кому в Украине платят 100 тысяч гривен, она рассказала, что больше всего сейчас зарабатывают военные. В невоенном секторе больше продолжают зарабатывать в IT. Также высокие заработные платы в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR.

«Большие зарплаты получают наладчики разнообразного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80−100 тысяч гривен. Инженерные профессии — это не менее 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты — в аграрном секторе», — рассказала директор.

По словам Жовтяк, такая тенденция по заработным платам наблюдается в последнее время. Это связано с уменьшением количества специалистов, потому бизнес вынужден поднимать зарплаты.

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Она также считает, что после окончания войны не следует ожидать снижения заработных плат.

«Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти», — пояснила директор.

Источник: Минфин
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