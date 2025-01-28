OpenAI готовится к новым вызовам: Альтман обещает «гораздо лучшие модели» ИИ после успеха DeepSeek

После успеха китайского стартапа DeepSeek, подвергшего сомнению лидерство Кремниевой долины в сфере искусственного интеллекта (ШИ), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить разработку новых продуктов. Он заявил, что OpenAI создаст «значительно лучшие модели», чтобы подтвердить свою конкурентоспособность. Об этом сообщает Financial Times.

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Почему DeepSeek стал вызовом OpenAI?

Китайская модель DeepSeek R1, конкурирующая с лучшими разработками OpenAI, Meta и Anthropic, поразила экспертов эффективностью и низкой стоимостью разработки. Этот успех заставил Альтмана признать, что DeepSeek является «впечатляющей» разработкой, но он подчеркнул, что OpenAI способна создать еще более продвинутые модели.

Планы OpenAI

В ответ на конкуренцию OpenAI планирует привлечь $500 млрд инвестиций для развития глобальной сети дата-центров. Это позволит компании поддерживать свои амбициозные проекты и обеспечить лидерство в области ИИ.

Реакция экспертов

Эйдан Гомес, основатель ИИ-стартапа Cohere, считает, что победителями в этой гонке станут не те, кто вложит больше средств, а те, кто найдет самые эффективные решения. Соучредитель Anthropic Джек Кларк также высоко оценил достижения DeepSeek, отметив: «Только что мировой ИИ-потенциал необратимо шагнул вперед. Молодцы, DeepSeek, решившиеся так изменить мир».

Дональд Трамп о DeepSeek

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу». Это заявление подчеркивает, что успехи китайских технологий стали серьезным стимулом для американских компаний усовершенствовать свои разработки.

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