План перевыполнен: В госбюджет в прошлом году поступило более 130 миллиардов акцизного налога

В 2024 году в общий фонд государственного бюджета поступило 133,6 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. Это на 16,5% (18,9 млрд грн) больше, чем в 2023 году. Показатель доходов выполнен на 103,3%, дополнительно в бюджет поступило 4,3 млрд грн, сообщает Государственная налоговая служба.

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В прошлом году наблюдалась положительная динамика поступлений из основных подакцизных товаров.

Из производимой и ввезенной на таможенную территорию Украины ликероводочной продукции поступило 11 млрд грн. Это на 8,5% (0,9 млрд грн) больше, чем в 2023 году и на 15% (1,4 млрд грн) больше показателя доходов.

Из производимых и ввезенных табачных изделий в прошлом году поступило 96,6 млрд грн. Это на 20,3% (16,3 млрд грн) больше, чем в 2023 году и на 7,7% больше, чем показатель доходов.