Потребители не имеют возможности проверить лицензии АЗС — ГНС

У потребителей нет возможности проверить действительность лицензий автозаправочных станций (АЗС) или факт уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) в ответе на запрос издания enkorr.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему невозможно проверить лицензию?

Доступ к Единому реестру лицензиатов и мест обращения горючего, где содержатся соответствующие данные, ограничен через военное положение. Поэтому потребители могут проверить наличие лицензии только по копии, которая должна быть размещена на видном месте в уголке потребителя на каждой АЗС.

Информация о налогах закрыта

Данные об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль также недоступны для проверки. Как пояснили в ГНС, эта информация относится к категории конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия налогоплательщика.

Состояние рынка АЗС в 2024 году

По данным ГНС, в 2024 году в Украине действовали лицензии для 1526 субъектов хозяйствования, которые занимались розничной торговлей горючим. Это на 48 меньше, чем в 2023 году.

Кроме того, в декабре 2024-январе 2025 года 444 лицензии на розничную торговлю горючим были добровольно аннулированы.

Уплата налогов

В декабре 2024 года авансовые взносы по налогу на прибыль уплатили 811 хозяйствующих субъектов. Общая сумма этих платежей составила 305,3 миллионов гривен.