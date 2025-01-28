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28 января 2025, 12:17 Читати українською

NovaPay запускает новый кредитный продукт — «Зарплата терміново». Как оформить услугу

NovaPay предлагает клиентам, получающим зарплату на карту NovaPay в пределах зарплатного проекта, новую услугу — «Зарплата терміново». Этот продукт создан для тех, кто нуждается в дополнительных средствах к привычной дате получения зарплаты, но не хочет переплачивать за пользование ссудой. Об этом говорится в сообщении компании.

NovaPay предлагает клиентам, получающим зарплату на карту NovaPay в пределах зарплатного проекта, новую услугу — «Зарплата терміново».

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Подробности

Открывать новую карту или счет для этого не нужно — кредит предоставляется на тот же счет, на который зачисляется заработная плата.

Доступ к услуге возможен после одного месяца зачислений зарплаты на карту NovaPay. Размер лимита зависит от размера дохода клиента — может быть равен месячной зарплате или рассчитываться индивидуально, в зависимости от других действующих кредитов.

Оформить кредит можно в любой день без ограничений. Срок кредитования — 1 месяц. Если у клиента уже оформлена «Зарплата терміново», новый заем будет доступен после его погашения уже на следующий день.

«Зарплата терміново» — это наш ответ на потребности клиентов в быстрой финансовой поддержке без переплат. Клиенты могут воспользоваться кредитом на сумму от 1000 до 100000 гривен. По сравнению с подобными рыночными предложениями есть конкурентная реальная процентная ставка, которая составляет символические 0,00001% годовых, а комиссия полностью отсутствует", — отмечает Яна Левада, директор департамента развития бизнеса NovaPay.

Как оформить услугу

Оформить услугу «Зарплата терміново» сотрудники, чьи работодатели подключены к зарплатному проекту, могут легко и быстро в мобильном приложении NovaPay. Для этого нужно:

  • зайти в раздел «Кредиты» и выбрать блок «Зарплата терміново»,
  • определиться с размером кредита — либо оформить на максимальную рассчитанную сумму, либо уменьшить ее,
  • ознакомиться с условиями договора и подписать его.

После этого средства автоматически зачисляются на карту.

Как погашать кредит

Погасить кредит можно досрочно — быстро и удобно через мобильное приложение NovaPay, а также в отделении Новой почты. Если кредит не будет погашен до истечения срока, сумма будет автоматически списана со счета — для этого нужно, чтобы на счете было достаточно средств.

Рекомендуем избегать просрочки платежей, потому что с первого дня просрочки начисляется процент за просроченный кредит 120% годовых, а на 16-й день просрочки прилагается штраф в размере 500 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:10
#
Прикольно. Здаєтся хтось з банків анонсував щось схоже, але все заглохло. За кордоном в одному необанку схожа послуга кредитування випереджає зарплату аж … на один день.
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0
Mini Mi
Mini Mi
28 января 2025, 13:55
#
Да потому что смысла ноль. Зачем если есть кредитки с льготным периодом?
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0
Три літри
Три літри
28 января 2025, 13:58
#
У Нової пошти кредиток з пільговим періодом немає. А це дуже класний замінник такої кредитки, по суті перетворює дебетну картку в а-ля кредитну.

До того ж майже 99% банківських кредиток вмикают нарахування процентів на використанні гроші на операції зняття готівки якщо така операція зроблена за рахунок кредитних грошей. Крім того ще є окремі комісії за зняття такої готівки. У Нової пошти і перше, і друге бесплатно.
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