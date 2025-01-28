NovaPay запускает новый кредитный продукт — «Зарплата терміново». Как оформить услугу

NovaPay предлагает клиентам, получающим зарплату на карту NovaPay в пределах зарплатного проекта, новую услугу — «Зарплата терміново». Этот продукт создан для тех, кто нуждается в дополнительных средствах к привычной дате получения зарплаты, но не хочет переплачивать за пользование ссудой. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

Открывать новую карту или счет для этого не нужно — кредит предоставляется на тот же счет, на который зачисляется заработная плата.

Доступ к услуге возможен после одного месяца зачислений зарплаты на карту NovaPay. Размер лимита зависит от размера дохода клиента — может быть равен месячной зарплате или рассчитываться индивидуально, в зависимости от других действующих кредитов.

Оформить кредит можно в любой день без ограничений. Срок кредитования — 1 месяц. Если у клиента уже оформлена «Зарплата терміново», новый заем будет доступен после его погашения уже на следующий день.

«Зарплата терміново» — это наш ответ на потребности клиентов в быстрой финансовой поддержке без переплат. Клиенты могут воспользоваться кредитом на сумму от 1000 до 100000 гривен. По сравнению с подобными рыночными предложениями есть конкурентная реальная процентная ставка, которая составляет символические 0,00001% годовых, а комиссия полностью отсутствует", — отмечает Яна Левада, директор департамента развития бизнеса NovaPay.

Как оформить услугу

Оформить услугу «Зарплата терміново» сотрудники, чьи работодатели подключены к зарплатному проекту, могут легко и быстро в мобильном приложении NovaPay. Для этого нужно:

зайти в раздел «Кредиты» и выбрать блок «Зарплата терміново»,

определиться с размером кредита — либо оформить на максимальную рассчитанную сумму, либо уменьшить ее,

ознакомиться с условиями договора и подписать его.

После этого средства автоматически зачисляются на карту.

Как погашать кредит

Погасить кредит можно досрочно — быстро и удобно через мобильное приложение NovaPay, а также в отделении Новой почты. Если кредит не будет погашен до истечения срока, сумма будет автоматически списана со счета — для этого нужно, чтобы на счете было достаточно средств.

Рекомендуем избегать просрочки платежей, потому что с первого дня просрочки начисляется процент за просроченный кредит 120% годовых, а на 16-й день просрочки прилагается штраф в размере 500 грн.