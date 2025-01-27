Акции Nvidia упали на 11% на премаркете

Акции Nvidia упали на 11% из-за беспокойства, вызванного успехами китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это стало частью глобального обвала на рынке технокомпаний, сообщает CNBC.

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Причины

DeepSeek, китайский стартап, в конце декабря представил бесплатную модель ИИ с открытым кодом, которая была разработана всего за два месяца с расходами менее $6 миллионов. Это гораздо дешевле, чем аналогичные проекты западных компаний. В конце января стартап представил еще одну модель, которая превзошла последние достижения OpenAI в ряде тестов.

Эти успехи вызвали серьезные вопросы эффективности миллиардных инвестиций западных компаний в ИИ-технологии. Эксперты считают, что DeepSeek, имея гораздо меньшие ресурсы, смогла создать конкурентный продукт, который может подорвать лидерство США в искусственном интеллекте.

Падение акций

Акции Nvidia, являющейся одним из главных бенефициаров ИИ-бума, упали на 11%. Также значительные потери понесли нидерландские компании ASML и ASM International, специализирующиеся на производстве полупроводниковой промышленности. Их акции упали на 10,59% и 14,94% соответственно. Японские производители полупроводников также понесли серьезные убытки.

Эти события подчеркивают, что технологический сектор становится все более конкурентоспособным, а инновации могут исходить из неожиданных источников. Удачи DeepSeek могут стать началом новой эры в сфере ИИ, где традиционные гиганты будут вынуждены пересмотреть свои стратегии.

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