Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил покупку валюты, но интервенции были незначительными — $0,05 млн, тогда как на неделю раньше регулятор вообще не покупал валюту.
Нацбанк возобновил покупку валюты
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В то же время, в течение 20−24 января НБУ продал $756,3 млн, тогда как две недели до этого сумма составила более $1 млрд.
Официальный курс гривны на прошлой неделе изменился в сторону укрепления национальной валюты. Если в начале недели 1 гривна стоила 42,13, то на понедельник, 27 января, курс установлен на уровне 41,97.
Источник: НБУ
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Источник: Минфин
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