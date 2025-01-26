Банки на Уолл-стрит готовятся продать до $3 млрд кредитов соцсети X

Банки на Уолл-стрит готовятся продать до 3 млрд долл кредитов X (бывший Twitter), Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Что известно

Банкиры Morgan Stanley связались с инвесторами накануне запланированной на следующую неделю продажи.

Банки рассчитывают получить от 90 до 95 центов за доллар, сообщает Wall Street Journal, которая первой сообщила о подготовке к продаже. Маск опроверг сообщение Journal как «ложное», написав на X, что газета «лжет».

WSJ процитировала январское электронное письмо сотрудникам X, в котором Маск сказал, что финансы остаются проблематичными, но указал на растущую силу и влияние компании.

В своем посту в X Маск заявил, что он «не посылал такого письма».

Подробности

Morgan Stanley и другие банки, такие как Bank of Americа, и Barclays, выдали кредиты для завершения выкупа X, тогда еще известной как Twitter, за 44 миллиарда долларов в 2022 году.

Обычно банки продают такие кредиты инвесторам вскоре после заключения сделки, но в случае с X кредиторы столкнулись с трудностями при разгрузке долга.

Масштабные изменения, которые Маск внес в платформу, включая увольнение многих людей, работавших над модерацией контента, отпугнули рекламодателей и ударили по доходам.