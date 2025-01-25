Moody's повысило кредитный рейтинг Аргентины

Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги эмитента Правительства Аргентины в иностранной и национальной валюте с Ca до Caa3. Прогноз по стране также изменен со стабильного на позитивный. Об этом пишет investing.com.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это повышение отражает успешное изменение политики правительства, которое способствовало фискальным и монетарным корректировкам, помогая стабилизировать экономику и внешние финансы. Это снизило вероятность кредитного события. Однако остаются значительные риски, связанные со способностью страны покрыть предстоящие выплаты по внешнему долгу. Эти риски могут возникнуть из-за отмены контроля за движением капитала и валютного контроля или из-за негативных шоков, ведущих к кредитному событию со значительными потерями для держателей облигаций.

Позитивный прогноз указывает на потенциал дальнейшего улучшения рейтинга по мере продолжения макроэкономической корректировки Аргентины. Плавный переход к более открытому счету капитала будет соответствовать более высоким рейтингам.