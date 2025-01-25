«Киевстар» покупает Uklon — Forbes

Антимонопольный комитет получил заявку на покупку сервиса такси Uklon от крупнейшей телекомкомпании Украины «Киевстар». Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.

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Так, в декабре 2024 года в АМКУ поступили заявления от «Киевстара» на приобретение украинских ООО «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина» и кипрской UKLON LTD, говорится в ответе Комитета на запрос издания.

АМКУ получил заявку о предоставлении разрешения «Киевстар» на приобретение контроля (через ООО «Уклон Корпорейт») над активами «Уклон Украина», обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе, отмечается в ответе.

Forbes Ukraine оценил текущую цену компании и может составить $40−80 млн.