НБУ представил новую памятную монету с кодовым словом. Использовали шифр УПА

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Служба внешней разведки Украины». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О дизайне новой монеты

На аверсе монеты в центре изображен крест, являющийся основным элементом новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины. В центре креста — Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезуб), обрамленный лозунгом службы латиницей — OMNIA VINCIT VERITAS («ИСТИНА ПОБЕДАЕТ ВСЕ»). Контуры карты с континентами вокруг центра символизируют пространственный размах разведывательной деятельности службы. По периметру круга азбукой Морзе закодированы первые три слова названия ведомства, продублированного в нижней части: СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ.

На реверсе монеты размещен стилизованный трезуб, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

Конкурс

Служба внешней разведки Украины объявила конкурс среди специалистов по дешифровке, которые в течение определенного периода смогут расшифровать закодированное послание. Текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через шесть месяцев с даты ввода ее в обращение. С условиями, сроками проведения конкурса и его результатами можно ознакомиться на официальном сайте Службы внешней разведки.

Памятная монета «Служба внешней разведки Украины» введена в обращение 23 января 2025 года. Она имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.