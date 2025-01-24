Георгиева прокомментировала борьбу с инфляцией в мире

Мир достиг значительного прогресса в борьбе с инфляцией, не вызвав рецессии, но еще многое предстоит сделать, поскольку полностью ее победить не удалось, заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Давосе, передает Forbes.

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«Голова джина в бутылке, большая часть тела джина в бутылке, но ноги все еще торчат, — ответила она на вопрос, побежден ли джин инфляции»

Георгиева отметила прогресс стран в борьбе с инфляцией, назвав его «удивительным».

«Когда мы смотрим в прошлое, на последние десятилетия, каждый эпизод инфляции нуждается в повышении ставок, и ответная инфляция пойдет на спад, но ценой рецессии», — пояснила она.

В то же время сейчас впервые инфляция снижается, ставки повышены, но до сих пор есть рост мировой экономики на 3,3%.

По ее словам, если удастся снизить мировую инфляцию и удержать функционирование экономики и рабочие места, это будет очень хороший результат.