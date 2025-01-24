«Национальный кэшбек»: Деньги теперь можно тратить на товары в Укрпочте

Теперь в отделениях Укрпочты украинцы могут рассчитываться картой «Национальный кэшбек» не только для оплаты услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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На сегодняшний день в отделениях компании доступно более 350 наименований товаров, представленных в программе «Национальный кэшбек». Среди них:

продукты питания,

бытовая химия,

хозяйственные товары

Кроме того, средства, накопленные на карте «Национальный кэшбек», можно использовать для оплаты мобильной связи, почтовых и коммунальных услуг, подписки на периодические издания, приобретение художественных марок, а также для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта присоединилась к программе в декабре 2024 года. Компания выступает сразу в двух ролях: как производитель, на товары которого насчитывается 10% кэшбека, и в качестве торговой сети, где украинцы, покупая товары отечественного производства, могут накапливать кэшбек.

Программа «Национальный кэшбек»

Цель программы — поддержка украинцев и стимулирование спроса на товары местного производства. Государство насчитывает 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Максимальная сумма кэшбека — 3 000 грн в месяц.

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов.