Трамп потребует снижения процентных ставок

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки, а также предупредил их, что они столкнутся с тарифами, если будут производить свою продукцию где-либо, кроме США. Об этом пишет Reuters.

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«Я буду требовать немедленного снижения процентных ставок. И так же они должны снижаться по всему миру», — сказал Трамп в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти», — добавил Трамп.

Эти заявления, которые Трамп впервые сделал мировым лидерам за четыре дня своего президентства, подкрепляют сообщения о том, что во время второго срока он откажется от норм свободного рынка как в США, так и за их пределами.

Несмотря на решительные комментарии по поводу пошлин, которые он хочет ввести, он не предоставил конкретики в то время, когда рынки находятся в напряжении по его планам.