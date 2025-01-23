Укрнафта в 2024 году увеличила добычу нефти на 0,6%, газа — на 6,5%

В 2024 году Укрнафта по сравнению с 2023 годом увеличила добычу нефти до 1,418 млн. тонн и добычу газа — до 1,17 млрд. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Укрнафта увеличила добычу газа на 6,5% по газу — 1,170 млрд кубометров по сравнению с 1,097 млрд кубометров. Добыча нефти выросла на 0,6% — 1,418 млн тонн по сравнению с 1,410 млн тонн», — говорится в сообщении.

В общем, при переводе в нефтяной эквивалент компания в прошлом году увеличила добычу на 3%.

«Итого это дополнительные 70,5 тыс. тонн углеводородов — 2,42 млн тонн в 2024 против 2,35 млн тонн в 2023 году», — отметили в Укрнафте.

В 2025 году компания планирует продолжить бурение новых скважин и обновления техники.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрнафта покупает мажоритарную долю сети АЗС Shell в Украине.