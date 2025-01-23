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23 января 2025, 16:24 Читати українською

Bitget стала второй криптобиржей по количеству пользователей

Криптовалютная биржа Bitget стала второй криптобиржей по числу пользователей. Это следует из отчета компании о прозрачности за 2024 год, пишет incrypted.

Криптовалютная биржа Bitget стала второй криптобиржей по числу пользователей.
Фото: bits.media

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Подробности

В Bitget считают 2024 год одним из самых успешных, пережитых компанией с момента ее запуска в 2018 году. Инновации, стратегические бизнес-решения и высокий спрос на надежные платформы подтолкнули превзошедшее все ожидания экосистему к расширению, говорится в пресс-релизе.

По словам команды, платформа пережила всплеск пользовательской базы, увеличившись с 20 млн в январе до 100 млн в декабре — рост на 400%. В заявлении сказано, что это расширение сопровождалось значительным увеличением торговой активности, ежедневные объемы которой удвоились до $20 млрд.

«Объемы спотовой торговли росли в геометрической прогрессии, увеличившись со $160 млрд в I квартале до $600 млрд в IV квартале. Эти достижения стали возможны благодаря целенаправленной стратегии, включающей высококонкурентные предложения, инновации, ориентированные на пользователя, и глобальную экспансию», — добавили в Bitget.

Также в пресс-релизе говорится, что в период с 2021 по 2024 год пользовательская база Bitget существенно выросла в разных регионах. В частности, в Южной Азии зафиксировали рост на 200%, в Юго-Восточной Азии — на 140%, количество европейских пользователей увеличилось на 67%.

Кроме того, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке наблюдался значительный всплеск, а в регионе СНГ рост составил 150%, в Африке — 300%, что является самым высоким показателем.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
23 января 2025, 16:42
#
Набити кількість — не проблема…
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