ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 45% годовых

Центробанк Турции опустил ключевую процентную ставку с 47,5% до 45% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

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Снижение ставки

ЦБ Турции снизил ставку во второй раз подряд. 26 декабря 2024 года регулятор принял решение опустить недельную ставку РЕПО с 50% до 47,5%.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Турции во главе с руководителем Ц Б Фатихом Караханом отметил, что намерен достичь целевого показателя по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

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«Принимая во внимание отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики, Комитет будет принимать политические решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для обеспечения снижения базовой тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Резюме заседания будет опубликовано в течение пяти рабочих дней, уточнили в турецком ЦБ.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов, опустив ее до уровня 47,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ставка оказалась снижена впервые почти за два года — в предыдущий раз такое решение Ц Б Турции принимал в феврале 2023 года, когда снизил ставку до 8,5%.

На предыдущем заседании в ноябре Центральный банк Турции оставил основную процентную ставку на уровне 50% восьмой раз подряд. Это максимум более чем за 20 лет.