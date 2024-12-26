ЦБ Турции снизил ставку впервые за два года

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов, опустив ее до уровня 47,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ставка оказалась снижена впервые почти за два года — в предыдущий раз такое решение Ц Б Турции принимал в феврале 2023 года, когда снизил ставку до 8,5%.

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Инфляция

Базовая инфляция в Турции в ноябре практически не изменилась, однако опережающие индикаторы указывают на снижение основного тренда инфляции в декабре, говорится в пресс-релизе регулятора. За последний квартал внутренний спрос, находящийся на дефляционном уровне, продолжил замедляться.

Принимая во внимание то, что ужесточение денежно-кредитной политики действует с лагом, Ц Б Турции будет принимать дальнейшие решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Снижение ставки

Снижение ставки было более значительным, чем ожидали аналитики. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидало, что базовая ставка будет снижена на заседании в декабре на 175 базисных пунктов до 48,25%.

Аналитики JPMorgan Chase и Deutsche Bank ожидали снижения на 150 базисных пунктов, а в Citigroup и Bank of America прогнозировали сокращение на 250 базисных пунктов.

В ING ожидали, что в этом месяце банк снизит ставку на 250 базисных пунктов, хотя не исключали и меньшего снижения, учитывая более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции за ноябрь, что говорит о сохраняющихся трудностях в борьбе с разгоном цен.

Экономисты Goldman Sachs прогнозировали, что регулятор, скорее всего, сохранит ставки на прежнем уровне на девятом заседании подряд, поскольку высокий уровень инфляции в стране и рост кредитования делают снижение ставок «преждевременным» на данном этапе.

Напомним

На предыдущем заседании в ноябре Центральный банк Турции оставил основную процентную ставку на уровне 50% восьмой раз подряд. Это максимум более чем за 20 лет.