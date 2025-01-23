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23 января 2025, 13:28 Читати українською

Канада с начала большой войны заморозила российских активов более чем на $350 миллионов

С начала полномасштабного вторжения в Украину в рамках антироссийских санкций в Канаде было заблокировано активов россии на сумму свыше 457 млн канадских долларов (более $350 млн). Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, отвечающей за контроль за соблюдением санкций, сообщает Укринформ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в рамках антироссийских санкций в Канаде было заблокировано активов россии на сумму свыше 457 млн канадских долларов (более $350 млн).
Фото: pixabay.com

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«С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций на $317,4 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по россии», — заявили правоохранители.

В полиции добавили, что заблокировали также финансовые операции на 387,2 тыс. долларов и заморозили активов на 148,5 тыс. долларов, связанных с подсанкционными лицами из беларуси.

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Напомним

В прошлый раз такие данные в отношении антироссийских санкций Канада обнародовала в мае прошлого года.

С начала незаконной аннексии россией Крыма Канада ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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