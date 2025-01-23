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23 января 2025, 13:06 Читати українською

Японский бизнес будет помогать восстанавливать Украину через новую платформу

Украина и Япония запустили бизнес-платформу инфраструктурных технологий по восстановлению и реконструкции (JUPITeR). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Украина и Япония запустили бизнес-платформу инфраструктурных технологий по восстановлению и реконструкции (JUPITeR).
Фото: pixabay.com

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«Платформа JUPITeR создана для координации и широкого привлечения японских компаний в восстановление нашей инфраструктуры. Надеемся, что вместе наработаем надежные и действенные механизмы координации поддержки. Это позволит нам с японскими коллегами четко определять приоритеты и эффективно отвечать на актуальные потребности восстановления Украины уже сейчас», — отметил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

С помощью JUPITeR планируется поддержка проектов восстановления через информирование членов платформы о ситуации в Украине, потребностях и приоритетных проектах.

Украина рассчитывает привлечь японский бизнес к возобновлению жилищной инфраструктуры, а также обмениваться опытом в обучении специалистов транспортной сферы и других проектов.

Читайте также: Япония увеличит инвестиции на $7,5 миллиарда, в том числе для поддержки Украины

По словам заместителя министра развития общин и территорий Марины Денисюк, Япония тесно сотрудничает с Украиной в сферах управления отходами и гуманитарного разминирования, а также поставляет рельсы для Укрзализныци, коммунальную технику и тепловые насосы для пострадавших общин.

Кроме того, Минразвития с японским агентством JICA реализует проект технического сотрудничества и третью фазу программы экстренного восстановления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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