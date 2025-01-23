В «Дии» восстановили «єОселю» и смену места жительства. Об этом в телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как работают сервисы

єОселя

Оформляйте льготную ипотеку под 7% или 3%, если относитесь к определенным категориям. Также снизили первый взнос молодежи до 26 лет. Подавайте заявление сразу в несколько банков с Дии.

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Смена места жительства

Сменить место жительства снова можно без очередей и бумаг — прямо в телефоне. Подаете заявку — и, если регистрируетесь в собственном жилье или в жилье с одним собственником, информация в реестр попадет автоматически. Услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.